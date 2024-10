OL ‍: Textor secoué, « ‍il faut taper fort tout de suite ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, l’OL a confirmé son regain de forme sur le terrain avec une belle victoire contre Nantes (2-0). Malheureusement, ce sont les incidents à la sortie du stade qui font les gros titres cette semaine.

Le quatre à la suite de l’Olympique Lyonnais est presque passé inaperçu. Dimanche après-midi, l’équipe de Pierre Sage a aligné une quatrième victoire de rang en battant Nantes, après avoir disposé de l’Olympiakos, de Toulouse et des Glasgow Rangers lors des quinze derniers jours. Mais ce ne sont malheureusement pas les dribbles de Rayan Cherki ou les arrêts de Lucas Perri qui font la Une cette semaine, mais bien les incidents qui ont éclaté entre plusieurs supporters de l’Olympique Lyonnais à la sortie du Groupama Stadium. Des incidents très violents qui ont choqué de nombreuses familles, témoins de ces scènes que l’on ne veut plus voir dans notre football.

Invité à s’exprimer sur le sujet dans l’Equipe de Greg sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste Karim Bennani a estimé que l’Olympique Lyonnais ne devait pas rester inactif, et avait le pouvoir d’identifier et de sanctionner durement les fauteurs de trouble. Pour l’ancien journaliste de Prime Video, il est évident que John Textor et les dirigeants lyonnais doivent rapidement agir, au risque que ces incidents se reproduisent et qu’un drame arrive à Décines. « Les incidents, ça peut se régler si le club agit très vite. Je pense qu’il ne faut pas laisser gangrener la chose dans le club et qu’il y ait ces affrontements, sinon ça va se reproduire » redoute le chroniqueur, avant de conclure.

Karim Bennani encourage l'OL à agir vite

« Si le club ne tape pas fort tout de suite, il va y avoir des dérives. J’espère que ce que l’on a vu dimanche, c’est le premier et dernier acte de ce genre. Mais il faut vraiment que l’OL, qui est bien dirigé et qui a une vraie structure, agisse très vite dans ce cadre. Le club doit agir, Lyon connait ses supporters normalement, et si ce n’est pas le cas, c’est grave. Il faut taper fort tout de suite pour que de nouveaux débordements de ce genre n'éclatent pas » a lancé Karim Bennani, qui espère que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qu’il tient à priori en haute estime, seront en capacité de rapidement identifier les supporters violents afin de les exclure définitivement du Groupama Stadium et de les envoyer devant la justice.