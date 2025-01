OL ‍: Textor se prend une claque énorme en banlieue lyonnaise

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor ne se fait pas que des amis en France et à Lyon depuis son arrivée à l'OL. Son récent désir de déménager le centre de formation de l'OL de Meyzieu pour céder la place au futur stade de l'OL féminin fait polémique.

L'OL se doit rapidement de trouver de l'argent, sous peine de descendre en Ligue 2 la saison prochaine. La DNCG a été claire et ne négociera pas avec les Gones. John Textor est plus que jamais mis sous pression et a déjà commencé à dégraisser l'effectif de l'OL afin de tirer quelques millions d'euros. Mais il en faudra plus pour stabiliser les finances lyonnaises et calmer la DNCG. Ces derniers jours, John Textor a aussi en tête, en plus des ventes sur le marché des transferts, de gagner près de 20 millions d'euros en déménageant, selon les informations de L'Equipe, le centre de formation de l'OL de Meyzieu pour céder la place au futur stade de l'OL féminin. Comme prévu, ça ne fait pas que des heureux.

Textor, le coup d'arrêt brutal

C'est notamment le cas du Maire de la ville, Christophe Quiniou, qui ira contre l'idée de John Textor. En effet, dans des propos rapportés par La Tribune de Lyon, il a indiqué ces dernières heures : « Il ne peut pas y avoir de stade à cet endroit-là tant en termes de configuration de la ville que de desserte. Il y a certes un tram, mais j’ai fait mes vœux là-bas, et avec 1 000 personnes le stationnement c’est déjà l’apocalypse, alors avec un stade… Ce n’est pas très bien desservi, il y a une maison de retraite en face, on construit à 100 mètres un centre aéré et un conservatoire de musique, on est en plein centre-ville… Meyzieu doit aussi refaire son stade. Je ne dis pas oui ou non. Mais tout cela demande davantage de réflexion avec la Métropole et la Ville. Il faut regarder pour mutualiser, pour les accès ». Un coup d'arrêt donc pour les rêves de millions de John Textor, qui va devoir rapidement trouver une solution ou un terrain d'entente avec Meyzieu. Et ce n'est pas gagné.