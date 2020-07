OL : Garcia n'en veut pas, Boubacar Fofana va partir !

Dans : OL.

Lassé de ne pas jouer avec l'Olympique Lyonnais, Boubacar Fofana souhaite quitter définitivement le club rhodanien où on est prêt à négocier.

Sa signature à l’Olympique Lyonnais en 2019 avait fait le buzz, Boubacar Fofana, ancien coéquipier de Kylian Mbappé à Bondy et à l'INF Clairefontaine, débarquant de l’AS Saint-Priest, où le président du club avait eu des mots peu aimables à l’encontre de Jean-Michel Aulas. Mais l’OL avait réussi à faire venir l’ailier gauche de 21 ans, lequel a signé jusqu’en 2023 avec le club rhodanien. Cependant, les choses ne se sont pas réellement passées comme Boubacar Fofana l’espérait. Car s’il avait signé alors que Bruno Genesio dirigeait Lyon et que Sylvinho l’avait fait jouer lors de la phase de préparation, Rudi Garcia n’a lui pas réellement misé sur le jeune attaquant. Résultat, ce dernier veut désormais aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte qu’au Groupama Stadium.

Et RMC affirme que du côté de l’Olympique Lyonnais on est prêt à donner un bon de sortie à Boubacar Fofana. Plusieurs clubs se seraient déjà positionnés pour accueillir l’attaquant, dont les Girondins de Bordeaux. « Les Girondins cherchent à acheter des talents à moindre coup avec un potentiel à la revente. Ils avaient déjà identifié le joueur avant qu’il ne signe à Lyon en janvier 2019. Aujourd’hui, Boubacar Fofana est dans une short-list d’opportunités potentielles », explique Loïc Tanzi. En Ligue 2, Clermont, très ambitieux, est également prêt à faire une proposition à Jean-Michel Aulas pour un transfert de l’ailier. A l’étranger, le club néerlandais d’Utrecht aurait également mis son nez dans le dossier Boubacar Fofana.