OL ‍: Textor se frotte les mains, un départ surprise se profile

Par Quentin Mallet

Recruté à quelques jours de la fin du mercato estival par l’Olympique Lyonnais, Tanner Tessmann a du mal à y faire son trou. De quoi intéresser des clubs de Serie A qui se verraient bien le relancer.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a dépensé près de 150 millions d’euros pour remodeler son effectif. Parmi les recrues arrivées, on retrouve un certain Tanner Tessmann. L’Américain est alors choisi pour devenir, à terme, le milieu de terrain défensif que les Gones attendaient. Toutefois, une demi-saison plus tard, les espoirs se sont quasiment envolés. L’ancien de Venezia n’a disputé que 589 minutes en 15 matchs toutes compétitions confondues, soit l’équivalent d’à peine 40 minutes par match. Pierre Sage ne semble pas vouloir compter totalement sur lui. Un état de fait qui génère de l’intérêt chez certains clubs, notamment en Serie A.

Tanner Tessmann, de retour en Italie ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, Tanner Tessmann attiserait déjà les convoitises d’écuries italiennes. Le journaliste turc affirme que le Napoli, le Torino et la Fiorentina sont intéressés à l’idée de le recruter dès ce mois de janvier sous la forme d’un prêt. Ces trois clubs de Serie A ont sans aucun doute gardé en mémoire les bonnes saisons de l’Américain passées à Venise. Un prêt de six mois pourrait bien être une solution parfaite pour toutes les parties.

Dans l’urgence d’alléger sa masse salariale, l’Olympique Lyonnais pourrait économiser son salaire (42 000€ brut par mois), ou au pire une partie. Quant à Tanner Tessmann, quitter le Rhône le temps d’un prêt pour glaner du temps de jeu lui permettrait de retrouver des sensations avant de revenir plus fort et plus confiant à la fin de la saison. S’il possède aujourd’hui une valeur marchande estimée à 6 millions d’euros, un prêt concluant lui permettrait de voir sa cote grimper. Une hypothèse qui ferait bien les affaires de John Textor.