OL : Textor rêve de James Rodriguez, il y a un hic

Avec le rachat de l’OL par John Textor, le club lyonnais fait maintenant partie de la galaxie Eagle et certaines rumeurs risquent d’être frustrantes.

Crystal Palace, Botafogo, Molenbeek ou Lyon : quel sera le club n°1 dans l’esprit de John Textor ? La question se pose automatiquement dans ce cas de multipropriété de clubs. Très vite, les supporters de l’Olympique Lyonnais seront fixés sur les intentions de leur nouveau propriétaire puisque le mercato estival approche et les moyens qui seront mis à disposition pour le recrutement de l’OL seront scrutés.

James Rodriguez priorité de Textor... à Botafogo

En attendant d’en savoir plus, une première rumeur frustrante pour les supporters du club rhodanien circule au Brésil. Elle concerne John Textor puisque selon les informations de Globo Esporte, le propriétaire de l’OL ferait de la superstar colombienne James Rodriguez sa priorité absolue pour le mercato… de Botafogo.

Libre après avoir résilié son contrat à l’Olympiakos, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid (31 ans) cherche un nouveau défi et nul doute que les fans de Lyon aimeraient voir un tel joueur dans leur club, même s'il peine à retrouver le niveau qui fut le sien lors de la Coupe du monde 2014. La Ligue 1 ne cracherait pas non plus dessus mais à priori, c’est pour le club de Botafogo que John Textor négocie actuellement avec celui qui a porté dans le passé les couleurs de l’AS Monaco.

Textor veut se faire pardonner du départ de Jeffinho

Après avoir fâché les fans du club brésilien en vendant un certain Jeffinho à l’OL, Textor tente de se racheter et veut frapper un gros coup avec Botafogo. Une piste qui risque d’attirer des ennuis à l’homme d’affaires américain du côté de Lyon, si les supporters en déduisent que l’OL n’est pas le club n°1 de Eagle Football. Financièrement, ce genre de dossier prouve en revanche que John Textor a les reins solides car même s'il est libre, James Rodriguez est un joueur au salaire colossal. Ses émoluments en Grèce étaient supérieurs à 6 millions d'euros par an.