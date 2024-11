OL ‍: Textor outré par cette fake-news

Dans : OL.

Par Alexis Rose

À la recherche d’argent frais pour éviter que son Olympique Lyonnais ne coule sous les dettes, John Textor accueille de nouveaux investisseurs dans son groupe Eagle Football. Même les plus douteux ?

Dos au mur après les sanctions de la DNCG, qui ont annoncé une interdiction de recrutement, un encadrement de la masse salariale et surtout une relégation à titre conservatoire en Ligue 2, le club rhodanien se doit de trouver plusieurs dizaines de millions dans les semaines à venir. Afin de convaincre le gendarme financier du football français, John Textor a plusieurs idées en tête, comme celle de vendre ses parts de Crystal Palace ou de céder plusieurs joueurs lors du prochain mercato. Mais à côté de cela, l’homme d’affaires américain continue de chercher de nouveaux investisseurs pour gonfler les caisses d’Eagle Football, le groupe qui détient l’OL. Et ces derniers jours, la société de Textor a annoncé l’arrivée d’un investissement de 40 millions de dollars grâce à un tour de table organisé par UCEA Capital Partners. Une société financière qui a des liens avec le criminel Rogério Andrade, actuellement incarcéré dans la prison à sécurité maximale de Campo Grande (MS).

« Quelle sera la prochaine étape ? »

🤳 John #Textor sur Instagram :



"Je suis toujours en attente de mon invitation de Poutine pour visiter Moscou. Et voilà qu’une personne que je connais à peine est liée à un individu douteux que je ne connais pas, tandis qu’un soi-disant journaliste, payé par UOL, prétend que… pic.twitter.com/dQuC0DfTF4 — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) November 24, 2024

Ouverte en 2019 et basée à Londres, UCEA Capital Partners est détenue par l’Anglais João Manuel Paz Gomes Teixeira, alors que le conseil d'administration est notamment composé de Rahul Metha, lui-même associé à ce fameux Rogério Andrade chez Moutaim Financial Corp. Si le lien entre Textor et ce prisonnier brésilien est très lointain, cette nouvelle n’a pas manqué de faire réagir de nombreux suiveurs du foot. Ce qui n’a pas plu à Textor, qui a démenti en bloc sur les réseaux sociaux. « Je suis toujours en attente de mon invitation de Poutine pour visiter Moscou. Et voilà qu’une personne que je connais à peine est liée à un individu douteux que je ne connais pas, tandis qu’un soi-disant journaliste, payé par UOL, prétend que cela a de l’importance. Quelle sera la prochaine étape ? », a lancé le président de l’OL sur Instagram. Une façon d’éteindre l'incendie à sa façon, alors qu'il est sous pression pour sauver Lyon avant la fin de la saison.