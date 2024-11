OL ‍: Textor mauvais payeur, les langues se délient

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les difficultés financières de l'OL rendent flou l'avenir sportif du club en Ligue 1. Cela rendrait inutile voire néfaste le Groupama Stadium. La maire de Décines ne cache pas son inquiétude.

Bordeaux a récemment montré que les gros clubs français pouvaient tomber bien bas. Un exemple qui inquiète naturellement les Lyonnais alors que l'OL a été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG. Le club rhodanien a plusieurs millions d'euros de dettes et ce ne sont pas les récentes sorties médiatiques de John Textor qui rassurent les amoureux du club. Les supporters des Gones ne sont pas les seuls à trembler devant le marasme économique de l'OL. Outre le football français qui peut perdre une importante locomotive dans quelques mois, la commune de Décines-Charpieu grimace beaucoup actuellement.

Textor ne rassure pas la maire de Décines

C'est dans cette ville de la métropole lyonnaise que l'OL a installé son Groupama Stadium ainsi que son centre d'entraînement début 2016. De quoi offrir des retombées financières importantes à Décines. Cependant, ce plan parfait s'écroulera en cas de faillite de l'Olympique Lyonnais en juin prochain. Un scénario qui effraie Laurence Fautra, la maire de la commune. En froid avec John Textor à cause des impayés du club sous le commandement de l'Américain, elle le presse de résoudre au plus vite la situation pour le bien de tout un territoire.

Laurence Fautra : "Décines est une ville d'accueil, mais trop c'est trop" https://t.co/W8GzcDNhXo — Lyon Mag (@lyonmag) November 26, 2024

« C'est inquiétant pour la suite. C'est dommageable pour les personnes qui ont travaillé au sein de cette belle entreprise. Nous avons un partenariat étroit, car on gère notamment la venue des supporters sur le territoire, les manifestations. J'espère qu'ils trouveront des finances, car le nerf de la guerre, c'est retrouver de l'argent pour que le club soit dans une situation plus pérenne. Ce que j'ai expliqué à Laurent Prud'homme, c'est que nous avons des flux d'argent avec eux. Mais que c'est de l'argent public. Et c'est un dû. On ne peut pas échelonner cette dette et il est tenu de payer, si possible, dans les délais nécessaires », a t-elle indiqué dans Lyon Mag. Une référence à des factures revenues impayées de la part de l'OL, et qui pénalisent une commune même si John Textor a promis de régulariser ça prochainement.