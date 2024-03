OL ‍: Textor lance le mercato avec un chèque de 8 millions d'euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato estival de l’OL est lancé puisque les Gones ont trouvé un accord avec le Bétis Séville pour le transfert du latéral gauche brésilien Abner Vinicius, lequel rejoindra Lyon le 1er juillet.

Titulaire indiscutable au Bétis Séville, le latéral gauche Abner Vinicius va rejoindre l’Olympique Lyonnais. Alors que personne ne s’y attendait, le journaliste Fabrizio Romano a dévoilé lundi matin le transfert à venir du joueur de 23 ans vers les Gones. Tout est bouclé entre l’OL et le Bétis et malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 en Andalousie, Abner sera Lyonnais à compter du 1er juillet prochain. En revanche, on ignorait quelle somme John Textor allait devoir mettre sur la table pour recruter celui qui est amené à prendre la relève de Nicolas Tagliafico au poste de latéral gauche dans la capitale des Gaules. Ce mardi, on en sait davantage sur les détails économiques de ce transfert.

OL : Accord trouvé, Abner fonce à Lyon ! https://t.co/vycjiJ7O1a — Foot01.com (@Foot01_com) March 11, 2024

Toujours d’après Fabrizio Romano, l’Olympique Lyonnais va payer 8 millions d’euros au Bétis Séville pour récupérer l’international brésilien de 23 ans. Un montant qui semble cohérent pour les finances lyonnaises, alors que le mercato hivernal a été très mouvementé à Lyon avec plus de 50 millions d’euros investis pour faire venir Saïd Benrahma, Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic, Orel Mangala ou encore Adryelson et Lucas Perri. Avec ce transfert à 8 millions d’euros, bouclé bien en amont du mercato estival, l’OL prouve également qu’il sait anticiper en réalisant des coups plutôt malins sur des joueurs à fort potentiel mais pour une somme convenable. Un deal qui devrait plaire aux supporters lyonnais, qui attendront toutefois de voir Abner en action avant de s’enflammer. Il sera par ailleurs intéressant de voir si cette arrivée provoquera le départ de Nicolas Tagliafico, dont le contrat à Lyon expire dans un an et demi, soit en juin 2025.