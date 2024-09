OL ‍: Textor fait comme chez lui, Everton le remet à sa place

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En conférence de presse mercredi, John Textor s’est montré confiant sur le rachat d’Everton avec ses fonds propres. Mais le propriétaire de l’Olympique Lyonnais s’est peut-être emballé un peu trop vite. Ce jeudi, un dirigeant des Toffees l’a rapidement recadré.

Comme souvent, la sortie médiatique de John Textor fait beaucoup réagir. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a surpris sur différents sujets comme sa volonté de rivaliser avec le Paris Saint-Germain et ses discussions pour le rachat d’Everton. D’après l’Américain, même s’il n’est pas le seul potentiel repreneur de l’écurie anglaise, « il y a 90% de chances de parvenir à un accord ». Et c’est avec ses fonds propres, et non via Eagle Football, que John Textor pense pouvoir acquérir le pensionnaire de Premier League.

A croire que l’homme d’affaires a déjà tout prévu. Mais son plan n’est pas si avancé. Ce jeudi, le président par intérim d’Everton, Colin Chong, a réagi dans un communiqué afin de mettre les choses au clair. « Le club est conscient des commentaires formulés par John Textor concernant un éventuel achat du club, a répondu le dirigeant des Toffees. Bien que des discussions positives et des progrès continuent d’être réalisés avec M. Textor pour formaliser tout accord avec lui, il reste encore du travail à faire pour finaliser la transaction. »

Textor encore loin d'Everton

« En conséquence, les commentaires formulés par M. Textor ne représentent que son point de vue personnel sur les questions relatives au club, a corrigé Colin Chong. Tout le monde au club reste concentré sur l’apport du meilleur soutien possible à Sean (Dyche, le coach d'Everton) et à l’équipe à l’approche du match du week-end. Le club fournira des mises à jour concernant les nouveaux investissements lorsqu’il y aura des nouvelles importantes à communiquer aux supporters et aux autres parties prenantes et cela se fera via les canaux officiels du club. » Rappelons que John Textor doit d'abord vendre ses parts à Crystal Palace, un autre dossier en bonne voie si l'on en croit l'Américain.