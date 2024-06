Niakhaté débarque à l'OL et chasse deux indésirables

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un taulier en défense centrale, l’OL a trouvé son bonheur avec Moussa Niakhaté, qui va débarquer en provenance de Nottingham Forest pour 30 millions d’euros. Une arrivée qui va obliger les Gones à dégraisser à ce poste.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais a considérablement renforcé l’effectif à la disposition de Pierre Sage. Un secteur de jeu avait néanmoins été oublié par l’état-major rhodanien, à savoir la défense centrale. Adryelson avait été recruté en provenance de Botafogo, mais cette signature avait davantage pour but de préparer l’avenir à moyen terme, le Brésilien ayant besoin d’un temps d’adaptation pour sa première expérience en Europe. Cet été, la priorité de l’OL était donc le recrutement d’un défenseur central et John Textor n’a pas trainé en route.

Un accord a été trouvé avec Nottingham Forest pour le transfert de Moussa Niakhaté, recruté pour la coquette somme de 30 millions d’euros alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat. Ce transfert, certes onéreux, aura au moins le mérite d’offrir un véritable roc à Pierre Sage en défense centrale pour épauler Duje Caleta-Car et Jake O’Brien, à condition toutefois que l’international irlandais reste à l’OL ce qui est loin d’être certain. Cette arrivée va par ailleurs provoquer quelques départs chez les Gones selon L’Equipe puisque plusieurs indésirables en défense centrale sont plus que jamais invités à trouver une porte de sortie.

Diomandé et Lovren éjectés de l'OL

C’est le cas de Sinaly Diomandé et de Dejan Lovren, deux joueurs quasiment inutilisés par Pierre Sage depuis la prise de fonctions de l’entraîneur de 41 ans. John Textor et David Friio vont néanmoins devoir sortir les rames pour trouver des points de chute à ces deux joueurs, qui entrent dans leur dernier année de contrat puisqu’ils sont liés à l’OL jusqu’en 2025 avec des émoluments plutôt confortables, surtout en ce qui concerne le défenseur croate. Reste maintenant à voir si des clubs se montreront intéressés et quel sera le prix fixé par Lyon pour ces deux joueurs. A priori, le club de la capitale des Gaules ne se montrera pas trop gourmand, l’objectif étant surtout de se délester des émoluments des deux joueurs pour réduire la masse salariale de l’effectif et éviter un embouteillage au poste de défenseur central.