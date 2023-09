OL ‍: Textor évite cette bourde monumentale d’Aulas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Fabio Grosso est au travail depuis trois jours à l’OL, où il a débarqué avec son propre staff pour succéder à Laurent Blanc.

Par le passé, des entraîneurs comme Rudi Garcia, Peter Bosz ou encore Laurent Blanc n’ont pas eu la chance de débarquer à l’Olympique Lyonnais avec l’intégralité de leur staff. En général, Jean-Michel Aulas acceptait un ou deux adjoints mais le reste du staff était composé par le club avec des gens déjà présents en interne. John Textor a fait les choses de manière différente avec Fabio Grosso, lequel a signé à Lyon en compagnie de quatre de ses adjoints historiques. Un grand pas selon Ludovic Obraniak, qui a souligné ce point crucial sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Et pour cause, l’ancien milieu offensif du LOSC et de la Pologne estime que Fabio Grosso est mis dans les meilleures conditions pour réussir à Lyon, ce qui n’était pas forcément le cas de ses prédécesseurs. Le champion du monde 2006 n’aura par conséquent aucune excuse s’il se rate sur les bords du Rhône.

« Il y a un signe très fort et qui n’est pas arrivé à Lyon depuis très longtemps, c’est qu’on laisse Fabio Grosso bosser avec son staff en entier. Ce qui a toujours déconné à l’OL c’est qu’on essayait toujours de mettre un œil de Moscou dans le staff. On prenait toujours deux ou trois adjoints de l’ancien staff avec le nouvel entraîneur, etc. Cela ne peut jamais marcher. Là, vous avez un garçon qui arrive avec quatre membres de son staff à lui. Il peut travailler en bonne intelligence et en confiance donc il n’aura pas d’excuse. Certains entraîneurs avaient un plus gros CV que Grosso tel que Gattuso mais le problème à l’OL était ailleurs » a analysé Ludovic Obraniak, ravi de voir que John Textor n’a pas reproduit au moment d’engager Fabio Grosso la même erreur que celle commise par Jean-Michel Aulas avec de nombreux entraîneurs par le passé.