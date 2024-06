OL ‍: Textor est un Saoudien, Newcastle le matraque

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est le club le plus chaud d'Europe pour Yankuba Minteh, pépite gambienne de Newcastle. Mais le club anglais est très, très, gourland pour lâcher son ailier de 19 ans.

Dans le monde de l’Olympique Lyonnais, surtout comparé à l’ère Jean-Michel Aulas, John Textor reste un très jeune propriétaire, venu aux commandes il y a un an. Après des premiers mois compliqués, l’Américain a pris le rythme et a surtout conquis les supporters rhodaniens l’hiver dernier, en prenant les choses en mains sur le mercato pour dépenser beaucoup d’argent, et faire signer des joueurs qui ont permis à l’OL de remonter au classement au point d’être européen. Gros inconvénient toutefois, John Textor a montré qu’il pouvait faire de gros efforts financiers.

C’est pourquoi la demande faite par Newcastle en ce début de mercato peut sembler avoir du sens, mais elle risque de faire hurler à Lyon. En effet, cible de l’OM ces derniers jours, Yankuba Minteh est très demandé, puisque l’OL a débarqué dans ce dossier de l’international gambien de 19 ans, qui sort d’un prêt réussi à Feyenoord. Everton est sur le coup, mais le forcing lyonnais serait impressionné pour rafler la mise avec cet ailier décrit comme « incroyablement rapide » par les scouts européens.

L'OL devance encore Everton pour Minteh

L’OM est déjà hors course, car le prix estimé pour Minteh était de 30 millions d’euros, et Pablo Longoria, malgré la rallonge récente de Frank McCourt, n’a pas cet argent sur la table. En revanche, l’OL serait toujours dans le coup, et cela malgré une demande incroyable de Newcastle. En effet, les Magpies, club dont l’Arabie Saoudite est propriétaire, ont certainement pensé s’adresser à des compatriotes en demandent 47 millions d’euros pour lâcher le joueur gambien cet été. C’est ce qu’affirme le Daily Mail, qui laisse même entendre que l’OL reste tout de même le club le plus pressant pour récupérer le joueur qui n’a évolué que dans les championnats danois et néerlandais jusqu’à présent. Si l’opération venait au bout, ce sera de loin le joueur le plus cher de l’histoire de Lyon, quasiment le double de celui de Jeff Reine-Adelaïde (25 ME en provenance d’Angers).