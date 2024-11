OL ‍: Textor dribble la DNCG et vise un défenseur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL capable de recruter un défenseur malgré les sanctions de la DNCG et les finances dans le rouge ? John Textor en est capable et il a même déjà une piste.

En difficulté au poste de défenseur centrale, où Jake O’Brien manque terriblement alors que Warmed Omari est trop juste aux yeux de Pierre Sage, l’OL pourrait bien trouver une astuce afin de se renforcer à ce poste malgré l’interdiction de recrutement prononcée la semaine dernière par la DNCG. Pas de quoi freiner John Textor s’il estime qu’une bonne affaire est possiblement dans le sac, et c’est le cas avec Vince Osuji.

Ce défenseur central de 18 ans évolue en Suède, du côté de Kalmar FF, club relégué en D2 la semaine dernière à l'issue du championnat. Néanmoins, les performances du Nigérian n’ont pas échappé à des recruteurs européens, et l’OL fait partie des clubs cités pour le récupérer selon le média suédois Sportbladet. Il faut dire que le joueur possède une valeur marchande inférieure à un million d’euros, malgré un potentiel qui a même mis Chelsea sur les rangs. Le club londonien envisage de le recruter pour le prêter à Strasbourg, où il pourrait découvrir la Ligue 1.

La jurisprudence Nuamah est imparable

Mais du côté de l’OL, on souhaite avoir son mot à dire malgré l’interdiction de recrutement. Ce ne serait pas un problème en Suède, puisque cela peut se concrétiser par un prêt avec une option d’achat éventuelle si l’interdiction venait à être levée en juin, ou par un passage transitoire par l’un des clubs de John Textor. Pour mémoire, lors de l’été 2023, John Textor avait déjà vu son club être frappé d’une interdiction de recrutement. Cela ne l’avait pas empêché de faire signer Ernest Nuamah, transféré à Molenbeek pour ensuite être prêté à l’OL sans jamais avoir mis les pieds au sein du club de Bruxelles. Ce type de stratagème n’étonnerait donc personne, surtout si cela peut permettre à Lyon de signer Vince Osuji, un défenseur central très prometteur qui intéresse du beau monde. Outre l’OL et Chelsea, le Slavia Prague, Cincinnati, le PAOK Salonique et Reims sont également cités pour cet engouement très cosmopolite.