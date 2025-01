OL ‍: Cinq minutes de trop à Nantes, Pierre Sage tremble

Dans : OL.

Pierre Sage, entraîneur de l’OL, après le nul de Lyon à Nantes (1-1) : « Aujourd'hui, la déception de l'égalisation est présente. Je suis conscient du match qu'on a livré, conscient du fait qu'on aurait dû aggraver le score. Ma situation personnelle est orientée sur ces choses-là. On a tout fait pour que le résultat soit positif. Le match a duré cinq minutes de trop. Je m'occupe du jeu, mais ma situation personnelle, ce n'est pas moi qui la déciderait. Il y avait beaucoup de fatigue. À la fin, c'était difficile. On avait des situations pour se mettre à l'abri. Les arrêts de jeu ont été de trop. On a payé notre match intensif de jeudi. C'est difficile de donner une raison unique à un échec. Il y a plusieurs éléments, ce n'est pas lié à un problème de travail, ni de talent. En ce moment, c'est plus difficile.

🔴 L'OL se fait surprendre en fin de match à Nantes (1-1 ) ! 😬



Les hommes de Pierre Sage ont du mal dans ce début d'année 2025...



👕 6 matchs

✅ 1 victoire

➖ 4 nuls

❌ 1 défaite pic.twitter.com/jDaeB9sCqt — Footballogue (@Footballogue) January 26, 2025

On a fait le match qui fallait pour se créer des situations et mener plus largement au score. Lorsqu'on mène 1-0, on donne l'opportunité à l'adversaire d'y croire jusqu'à la fin, ce qui a été le cas. Le football de nature est imparfait. Je m'attendais à ce qu'on ait un coup de moins bien à la fin. La limite s'est située au fait qu'on ne mène pas par deux buts d'écart. Le public de Nantes a poussé, l'instinct de survie était là. Les joueurs ont fait les efforts sur 90% du match. L'idée des changements était d'apporter de la fraîcheur. Les rentrants auraient pu rapporter ça et apporter de l'allant. Je ne veux tirer sur personne. C'est l'OL qui s'est fait égaliser à la 91e minute. Plus on diminue les ressources, plus c'est difficile. Le mercato est ouvert », a-t-il lancé sur DAZN et en conférence de presse d'après-match.