OL : Télé, calendrier et VAR, Aulas balance les gifles après le derby !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas était un président heureux après la victoire arrachée dans les ultimes secondes par l'Olympique Lyonnais dimanche soir à Saint-Etienne. Apparu euphorique dans les vestiaires de Geoffroy-Guichard, le patron de l'OL a profité de ce résultat plus que positif pour ressortir la boite à gifles. Et Jean-Michel Aulas de s'attaquer à la fois à la télévision, au calendrier proposé à l'Olympique Lyonnais et aux décisions arbitrales.

Du Jean-Michel Aulas dans le texte. « Je crois que ce dimanche soir que les téléspectateurs étaient très contents de voir un match de haute intensité, pour le haut du tableau. On avait vu ces derniers temps, à la télévision, un certain nombre de matchs qui ne valaient les retransmissions successives d’autres équipes. Je pense qu’il vaut mieux retransmettre Lyon et Saint-Etienne que d’autres (...) C’est vrai qu’on n’a pas été très privilégiés parce qu’on a dû jouer trois fois en sept jours après les vacances. Le samedi contre Bourges en Coupe de France, le mardi contre Strasbourg en Coupe de la Ligue, et le vendredi contre Reims en Ligue 1. C’était absolument anormal. On est la seule équipe à avoir été pénalisée. On a aussi eu quelques difficultés d’interprétation avec les arbitres, avec le VAR. J’espère qu’on va rentrer dans une période plus sereine », a lancé le président de l'Olympique Lyonnais, qui se faisait plus discrets ces derniers temps compte tenu des résultats de son équipe. Mais le scénario du derby gagné face aux Verts était évidemment une énorme occasion de rugir de plaisir.