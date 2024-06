OL ‍: Taylor Swift n'arrive pas à la cheville de Lacazette

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OL a laissé son Groupama Stadium à la star américaine Taylor Swift. La chanteuse américaine a fait vibrer les foules lors d'un concert grandiose. Néanmoins, John Textor restait un peu nostalgique de son capitaine lyonnais.

Le Groupama Stadium rimait avec spectacle et détente dimanche soir. Finalement sauvé de la relégation et des barrages, l'OL était serein au moment de confier son enceinte à la chanteuse américaine Taylor Swift. La superstar de la pop a fait danser 60 000 personnes sur la pelouse des Lyonnais dans un concert grandiose. De quoi contenter tous ses fans français venus la voir. Une soirée spéciale et mémorable pour eux mais aussi pour le propriétaire des lieux, John Textor. Le propriétaire de l'OL et donc du Groupama Stadium n'a pas manqué l'occasion de saluer sa compatriote.

Taylor Swift, c'est presque aussi bon que Lacazette

Textor a apprécié le concert de Taylor Swift, ne manquant pas de le souligner dans un post sur Instagram. Cependant, si bonne fut la prestation de la chanteuse, elle ne lui a pas procuré autant d'émotions que les exploits d'Alexandre Lacazette en 2024. « Taylor Swift au Groupama Stadium ! … pas aussi bonne que Lacazette, mais elle est plutôt incroyable ! Allez l'OL », a t-il écrit en accompagnement d'une vidéo du concert. Une petite attention qui fera plaisir au capitaine lyonnais, encore indécis concernant son avenir à l'OL, mais surtout aux supporters. Difficile désormais de douter de l'amour de John Textor pour le club rhodanien.