OL : Yanga-Mbiwa est en Turquie, départ imminent de l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Bruno Genesio ne l'a pas caché ces dernières semaines, il était désolé de voir Mapou Yanga-Mbiwa en National 2 avec la réserve de l'Olympique Lyonnais, le défenseur de l'OL étant mis à l'écart depuis plusieurs mois. Si l'attitude du défenseur a toujours été très professionnelle, malgré cette mise au placard, il est évident que cela ne peut plus vraiment durer d'autant que Mapou Yanga-Mbiwa est lié jusqu'en 2020 avec l'Olympique Lyonnais.

Et ce lundi, le site internet FutbolArena affirme que Mapou Yanga-Mbiwa est arrivé en Turquie et plus précisément à Bursaspor où il devrait rapidement s'engager. Car le club de Bursa souhaite intégrer de toute urgence le défenseur de l'Olympique Lyonnais afin de pouvoir l'aligner dès dimanche prochain pour un match très important contre Besiktas. On ne sait pas si Mapou Yanga-Mbiwa fera l'objet d'un transfert, un prêt avec une prise en charge d'une grosse partie du salaire du joueur lyonnais par Bursaspor étant évoqué ces dernières heures.