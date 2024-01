OL ‍: Tagliafico n'est plus malade, son départ approche ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a de nouveau chuté le week-end dernier en Ligue 1. Absent face au Stade Rennais et annoncé malade, Nicolas Tagliafico serait en fait sur le départ.

A Lyon, la fin du marché des transferts hivernal s'annonce agitée. Le club rhodanien veut encore des arrivées, notamment au milieu de terrain. Mais du côté des départs, tout s'agite aussi. Sinaly Diomandé pourrait bientôt faire ses valises et débarquer à Salzbourg. Toujours en défense, c'est désormais à Nicolas Tagliafico d'être annoncé partant. Le champion du monde argentin n'a pas pris part à la rencontre face au Stade Rennais vendredi soir dernier en Ligue 1. Officiellement, l'ancien de l'Ajax était malade. Mais il serait surtout sur le départ...

Tagliafico, un départ en sous-marin ?

Selon les informations d’El Desmarque et Relevo, le Betis est très intéressé par Tagliafico et fait actuellement le forcing pour le recruter. Estimé à environ 8 millions d’euros, le latéral lyonnais ne s'est jamais vraiment bien intégré à l'OL et pourrait donc partir à plus d'un an de la fin de son contrat dans le Rhône. Difficile cependant d'imaginer l'OL pouvoir le remplacer, alors qu'il ne reste que quelques heures cet hiver pour recruter. Le Betis va en plus devoir se débarrasser de Abner Vinícius da Silva Santos avant de pouvoir recruter au poste de latéral gauche. Tout va donc se décider prochainement. A Lyon d'anticiper au maximum afin de ne pas se retrouver pénalisé dans une saison déjà bien galère. Le week-end prochain, les Gones auront en plus fort à faire avec la réception de l'OM au Groupama Stadium en Ligue 1. Le marché des transferts sera fermé à ce moment-là et les deux équipes rivales sont en plein travail afin d'ajuster des effectifs loin d'avoir été bien construits.