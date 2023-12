OL ‍: Surpris par Textor, Aulas n'était pas prêt

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le regain de forme de l'OL en Ligue 1 s'est produit en même temps que la réconciliation entre John Textor et Jean-Michel Aulas. L'ex-président lyonnais a retrouvé sa place en tribunes au Groupama Stadium. Un retour accéléré par John Textor lui-même.

En football, il suffit parfois d'un homme de confiance pour relancer tout un club. A l'OL, supporters comme joueurs ont suivi le pas de Jean-Michel Aulas pendant plus de 30 ans. Autant dire que le départ de l'emblématique président lyonnais a laissé un vide en mai dernier. Curieusement, depuis, l'OL était à la dérive en Ligue 1 avec un seul succès après 14 matchs cette saison. Finalement, Jean-Michel Aulas s'est réconcilié avec John Textor pendant ce mois de décembre. L'ex-président de l'OL est revenu au Groupama Stadium où il était persona non grata depuis la cérémonie d'hommage en son honneur en mai dernier. Contre Toulouse, il s'est montré complice avec John Textor devant les caméras et a surpris tous les observateurs.

Textor a ramené Aulas plus vite que prévu

Une paix qui a fait du bien au groupe de Pierre Sage, vainqueur des 3 derniers matchs en Ligue 1. Au vu des difficultés sportives, la présence d'Aulas fait du bien à Alexandre Lacazette et à ses petits camarades. Cependant, l'initiative est loin d'avoir été pensée depuis longtemps. John Textor a pris les devants lui-même, surprenant même Jean-Michel Aulas. Ce dernier a été réintroduit en tribunes et dans le vestiaire lyonnais en un clin d'œil.

Jean-Michel Aulas sur sa relation avec John Textor 🗣️



🗨️ "On a discuté. John m'a dit de venir au stade (lors de Lyon / Toulouse le 11 décembre). (...) Je crois que c'est un acte de réconciliation" pic.twitter.com/iXAWAQx98Q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 22, 2023

« On a décidé de discuter et à partir de ce moment-là c’est John qui m’a dit : « Il faut que tu reviennes au stade ». Bon, comme je n’avais pas de place, je lui ai demandé : « Comment on fait ? ». Il m’a dit « Non, tu viens derrière moi, proche de moi, on ira voir les joueurs ensemble avant ce match ». Ils devaient être surpris, je l’étais moi aussi. J’étais un peu gêné. Je suis allé dans le vestiaire avec John. J’étais très ému, j’avais les jambes un peu en coton parce que j’étais pas préparé et c’était très émouvant. Je crois que ce n’était pas un acte de communication mais plutôt un acte positif, de réconciliation qui a permis à tout le monde de retrouver ses bases », a t-il confié sur Canal+. Au vu de l'effet positif de cette présence sur les résultats de l'OL, c'est un coup de poker gagnant pour Textor. De quoi lui enseigner que, parfois, les changements dans un club peuvent aussi se faire en douceur.