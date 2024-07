OL ‍: Signature imminente, Niakhaté dit adieu à Nottingham

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le transfert de Moussa Niakhaté à l’OL est imminent. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le défenseur sénégalais a fait ses adieux à Nottingham Forest, qui a accepté de le vendre à Lyon.

A la recherche d’un colosse en défense centrale, l’Olympique Lyonnais a trouvé son bonheur avec l’international sénégalais Moussa Niakhaté. Deux ans après son transfert à Nottingham Forest en provenance de Mayence, le défenseur de 28 ans va rejoindre Lyon dans le cadre d’un deal estimé à 30 millions d’euros. Le transfert du natif de Roubaix ne fait plus aucun doute puisque Moussa Niakhaté a officialisé son départ de Nottingham Forest sur ses réseaux sociaux.

Niakhaté officialise son départ de Nottingham Forest

« Après deux saisons mémorables avec vous, je vais ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière, mais avant cela, je ne peux pas partir sans vous adresser un petit message à tous. Merci de m’avoir permis de me sentir chez moi dès le premier jour. J’ai toujours ressenti votre amour et votre soutien à chaque fois que j’entrais sur le terrain, mais ce qui est fou, c’est que je l’ai ressenti encore plus dans les moments les plus difficiles, en particulier lors de ma blessure. Cela a été le moment le plus difficile de ma carrière, mais tout le monde à Forest, du staff à mes coéquipiers en passant par les supporters, m’a donné une raison de sourire chaque jour et je ne l’oublierai jamais » peut-on lire sur le compte Instagram de Moussa Niakhaté, lequel s’apprête à revenir en France après avoir joué à Valenciennes et à Metz, avant de partir à Mayence puis d’exploser au plus haut niveau à Nottingham Forest, où il était un joueur important de la rotation cette saison mais pas un titulaire indiscutable.