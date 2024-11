OL ‍: « ‍Selon mes infos ‍», Lyon risque la relégation ‍!

Dans : OL.

John Textor fait n'importe quoi avec l'Olympique Lyonnais, et les finances du club sont en grand danger, annonce un journaliste qui voit, sauf apport financier rapide, des lendemains compliqués pour l'OL sur le plan économique.

Deux ans après le rachat de l’Olympique Lyonnais, John Textor mène-t-il le club rhodanien droit dans le mur ? La gestion financière de la part du businessman américain commence à sérieusement inquiéter, alors qu’il a beaucoup dépensé depuis son arrivée à l’OL, tout en vendant tous les bijoux de famille comme la franchise de football féminin aux Etats-Unis et la salle LDLC Arena. De l’argent frais qui a permis de combler les premiers investissements, mais désormais, il va falloir trouver des moyens réels pour combler les déficits creusés et rembourser les prêts effectués. Et les tours de passe-passe entre les différents clubs de sa holding Eagle Football risquent de ne pas suffire.

Le journaliste indépendant Romain Molina avait alerté sur les dangers de la gestion à la sauce Textor au sein de l’OL, mais ce mardi, c’est le journaliste Sacha Tavolieri qui fait un point aussi long qu’inquiétant sur la santé financière du club lyonnais. La conclusion est limpide, l’OL est clairement en danger d’être sanctionné d’une relégation en division inférieure à titre conservatoire dès le point hivernal de la DNCG s’il n’y a pas d’afflux financier massif dans les prochaines semaines.

🦁🇫🇷 La situation à l’Olympique Lyonnais m’inquiète... Si aucun apport financier - en termes de cash/liquidités - n’arrive d’ici la Noël, le club pourrait réellement être rétrogradé à titre conservatoire. Un afflux financier est nécessaire.

La publication récente des comptes de Eagle avait déjà délivré des messages inquiétants, notamment si les emprunts n’étaient pas remboursés. La cotation à la bourse de New York est clairement une solution envisagée, mais cela dépend d’un achat d’une formation de Premier League. Et pour cela, John Textor doit vendre ses parts minoritaire au sein de Crystal Palace, et personne ne payera les 200 millions d’euros demandés pour cela selon l’informateur belge.

Ares pour sauver l'OL du fiasco ?

Pire, Sacha Tavolieri voit un scénario terrible se dessiner selon ses sources. « Si ARES arrête de prêter des fonds à la galaxie Eagle (on en est pas loin selon mes infos), tout va s’écrouler… On ne parle pas d’un trou de 30 ME que d’éventuelles ventes de joueurs pourrait venir combler en trading, la fortune personnelle du propriétaire de l’OL ne sera jamais assez grande que pour combler à elle seule le déficit », explique-t-il en référence à la possibilité de voir le fonds américain Ares Management, un des principaux financiers d’Eagle, prendre les commandes du club pour en assurer sa transition jusqu’à la revente, avec pas forcément un grand intérêt pour le domaine sportif dans tout cela.

Une perspective qui reste inquiétante car cela jette beaucoup d’incertitudes, notamment sur la capacité de John Textor à tenir les finances du club lyonnais sur le long terme, et à ne pas faire n’importe quoi pour creuser un déficit qu’il ne maîtrise pas, et qu’il ne pourra pas combler avec sa fortune personnelle, qui est loin d’être celle d’un Frank McCourt par exemple.