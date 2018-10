OL : Genesio a-t-il voulu humilier Memphis ? Une taupe balance du lourd !

Dans : OL, Ligue 1.

Quand Memphis Depay n'est pas content, il le fait clairement savoir, sans garder cela dans le secret du vestiaire. Et samedi, après la victoire contre Angers, l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais a indiqué face à la presse qu'il demandait un peu plus de respect de la part de son entraîneur, Memphis Depay reprochant à Bruno Genesio de l'avoir mis sur le banc de touche, faisant de lui un super sub. Si Jean-Michel Aulas a tenu dans un premier temps à rapidement désamorcer la bombe, l'entraîneur de l'OL n'a visiblement pas digéré cette critique frontale.

Et selon RMC, Bruno Genesio a tenu à le faire savoir à Memphis Depay, devant l'ensemble de ses coéquipiers ce mardi dans les vestiaires avant l'entraînement. « Je veux m'excuser Memphis. Je m'excuse pour tous tes retards, notamment à la reprise cet été, je m'excuse pour tes chaussures qui ne sont pas de la marque du club, je m'excuse pour ton échauffement à Angers, ton retard et ton manque d'implication. Memphis, pour avoir une belle carrière, il faut de l'humilité », aurait lancé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à l'international néerlandais. Des propos et une fuite qui vont évidemment faire réagir, ce speech de Genesio n'étant pas destiné à être dévoilé à l'extérieur.