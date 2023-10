OL ‍: Santiago Cucci s'est planté, un influenceur l'achève

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un entretien accordé à la chaîne télé de l'Olympique Lyonnais, le président du club a voulu rassurer tout le monde. Mais visiblement, Santiago Cucci n'a pas convaincu.

Pendant 14 minutes, le président exécutif de l'OL s'est confié mercredi sur OL Play, répondant aux questions d'un journaliste du média dont il est le patron. Cette intervention avait pour but de rassurer les supporters lyonnais, lesquels ont bien du mal à voir du positif dans ce début de saison catastrophique de leur club préféré. Actuel avant-dernier de Ligue 1 avant de recevoir Clermont, dernier, dans une semaine, Lyon a besoin de se refaire une santé morale et physique. Alors, Santiago Cucci a donné plusieurs motifs de se réjouir aux habitués du Groupama Stadium, mais visiblement le discours passe mal en dehors. Sur sa chaîne Youtube, SeriousCharly, célèbre influenceur et supporter de l'Olympique Lyonnais, a donné sa version du discours présidentiel, citant même quelques sources internes. Et cela n'est pas de la langue de bois.

Le patron de l'OL n'a pas convaincu

🎙 "𝑶𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆" 🔴🔵



Retrouvez dès maintenant l'interview complète de Santiago Cucci ⤵https://t.co/5uwoR1XN4v pic.twitter.com/bvwNX9tMjZ — Olympique Lyonnais (@OL) October 11, 2023

Revenant sur l'entretien accordé par Santiago Cucci, Serious Charly a été sans pitié, jugeant que l'exercice avait été raté, et il explique pourquoi. « Cette interview de Santiago Cucci intervient dans un plan de communication, car avant, il y avait eu une prise de parole devant les salariés de l’Olympique Lyonnais pour rassurer un peu tout le monde. Malheureusement, des échos que j’ai, cela n’a pas été la fiesta non plus et la défiance ne vient pas que de l’extérieur, elle vient également en interne (…) Il nous explique que l’OL a été noté BBB+ par une agence de notation qui, selon lui, est la référence mondiale. Alors, moi, je n’y connais rien en matière de finance, mais des gens qui s’y connaissent me disent que l’agence de notation en question n’est pas forcément une référence et qu’elle n’est pas non plus gage par rapport aux dettes. C’est le fil rouge du discours de Santiago Cucci qui dit « oui BBB+, BBB+, BBB+ ». Déjà les agences de notation, on s’en fout un peu, mais ça ressemble un peu à un cache-misère pour dire : « Regardez on est bien noté par une agence. » Je connais des jeux vidéo qui sont bien notés et qui sont des bouses (…) Devant les salariés de l’Olympique Lyonnais, et j’ai du mal à y croire, il aurait expliqué que l’OL est dans la même cour que Milan, le Real Madrid et Arsenal, car ce sont les seuls clubs à être sponsorisés par Adidas et Emirates. C’est du Jacques-Henri Eyraud dans le texte. Et il aurait également dit qu’il avait vu une stat montrant qu’on avait autant de chance de finir européen que relégué, je n’ai pas vu la même stat moi (…) Santiago Cucci parle des vrais supporters de l’OL contre ceux qui critiquent. C’est la même rhétorique que Jean-Michel Aulas dans les dernières années, ça me dérange beaucoup. A titre personnel, je suis inquiet par rapport à la situation sportive du club, mais je suis aussi inquiet concernant la ligne de l’OL au niveau de la communication. Mais je serai ravi que l’OL soit libéré par la DNCG et fasse un giga mercato, mais j’ai du mal à y croire (…) Les salariés ont tendance à se moquer un peu de l’aspect startupeur sympathique, mais pas très lucide de Santiago Cucci. On me dit qu’il est parfois assimilé à Michael Scott (Ndlr : le personnage de la série The Office joué par Steve Carell) », a confié l'influenceur, visiblement pas du tout convaincu sur les propos du patron de l'Olympique Lyonnais.