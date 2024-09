OL ‍: Sage doit trouver cinq soldats, quel casse-tête

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans la douleur, l’OL a décroché sa deuxième victoire de la semaine dimanche à Toulouse, trois jours après le succès face à l’Olympiakos en Europa League. Mais les chantiers restent nombreux pour Pierre Sage.

Avec le début de l’Europa League et l’enchainement des matchs tous les trois jours, Pierre Sage n’hésite pas à faire tourner son pléthorique effectif. Dimanche à Toulouse, le coach de l'Olympique Lyonnais avait tout changé ou presque, par rapport à l’équipe qui s’était imposée contre l’Olympiakos en Europa League trois jours plus tôt. Mikautadze, Caqueret ou encore Zaha étaient titulaires, mais peu de joueurs ont saisi la chance qui leur a été offerte par Pierre Sage à l’occasion de ce déplacement au stadium. La victoire contre le TFC ne change pas le problème du coach rhodanien, lequel a un mal fou à dégager un onze type en ce début de saison. C’est justement sur ce problème que le compte communautaire @LesFansGones a appuyé sur X.

Suivi par plus de 10.000 supporters de l’Olympique Lyonnais, le compte estime que seuls six joueurs s’imposent pour l’instant comme des joueurs fiables sur lesquels Pierre Sage peut compter. Autrement dit, l’entraîneur de l’OL doit encore trouver entre quatre et cinq titulaires potentiels pour dégager une équipe-type, ce qui sera important pour avancer avec des certitudes dans les mois à venir. « Qui sont pour vous les titulaires indiscutables de l’Olympique Lyonnais sur ce début de saison ? Pour ma part : Perri, Mata, Caleta-Car, Maitland-Niles, Tolisso et pour son début de saison Cherki. Pour le reste, ça reste encore à trouver » a publié le compte fan de l’OL, qui a reconnu que Moussa Niakhaté pouvait être ajouté à cette liste, bien que l’ancien défenseur de Nottingham Forrest ait raté quelques matchs pour cause de blessure.

Pierre Sage galère à trouver un onze type

« Je l’ai oublié mais effectivement, il a sa place en tant que titulaire indiscutable » a ajouté le compte suivi en masse par les supporters de l’OL. Reste maintenant à trouver quatre à cinq autres joueurs fiables, qui seront capables de porter Lyon cette saison et de s’intégrer dans cette équipe-type de Pierre Sage. Des éléments comme Caqueret, Veretout ou encore Lacazette sont attendus en raison de leur expérience. Au même titre que des recrues estivales telles que Mikautadze ou Zaha, très décevants tous les deux à Toulouse dimanche. Pierre Sage n’a pas fini de se creuser les méninges pour trouver la bonne formule et à n’en pas douter, ses choix seront observés avec attention cette semaine à l’occasion du déplacement à Glasgow en Europa League puis de la réception de Nantes en Ligue 1.