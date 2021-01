OL : Moussa Dembélé transféré, Madrid à l'assaut

Dans : OL.

Actuellement forfait sur blessure, Moussa Dembélé pourrait quitter l'Olympique Lyonnais lors du mercato. Une offre de l'Atlético Madrid se prépare pour Jean-Michel Aulas.

L’Olympique Lyonnais sera privé de Moussa Dembélé pour la réception du RC Lens, l’attaquant français s’étant cassé le bras à l’entraînement le 21 décembre, mais cela n’empêche pas l’ancien joueur du Celtic d’intéresser pas mal de monde. Même s’il n’a pas eu le rendement escompté lors de cette première moitié de saison, au point de devenir un remplaçant de luxe. De quoi forcément faire cogiter le buteur de 24 ans, conscient que ce n’est pas avec ses performances actuelles et son maigre temps de jeu qu’il pourra monter dans le train de l’équipe de France. Alors, cette position précaire de Moussa Dembélé donne des idées à plusieurs clubs européens qui pensent que ce dernier a encore les moyens d’apporter un vrai plus offensif. Et FootMercato affirme même que c’est l’actuel leader de la Liga, à savoir l’Atlético Madrid, qui va entrer dans la danse d’ici la fin du mercato d’hiver.

Dembélé vendu en janvier, Lyon pourrait hésiter

Le média spécialisé explique que Diego Simeone voit en l’attaquant français de l’Olympique Lyonnais un bon complément de Luis Suarez, alors que Diego Costa a quitté les Colchoneros. Pour l’instant, ce très gros intérêt de l’Atlético Madrid pour Moussa Dembélé ne s’est pas concrétisé par une offre transmise à Jean-Michel Aulas, mais cette opération pourrait se concrétiser dans les meilleurs délais. L’OL ne semble pas vouloir céder ses joueurs lors de ce mercato de janvier 2021 comme l’a expliqué Rudi Garcia, mais forcément si une belle proposition financière arrive de Madrid pour l’attaquant français, nul doute que le patron de Lyon ne la repoussera pas sans la regarder. Car comme tout le monde, l'Olympique Lyonnais a un budget très serré cette année.