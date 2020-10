OL : Riolo a une idée pour sauver Lyon, Garcia ne va pas aimer

Dans : OL.

Auteur d’un début de saison très délicat, l’Olympique Lyonnais va rapidement devoir se mettre en ordre de marche afin d’atteindre ses objectifs.

Jean-Michel Aulas a très récemment mis la pression sur Rudi Garcia et sur Juninho en rappelant que l’objectif de l’Olympique Lyonnais était de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Interrogé sur le mercato critiqué des Gones, le président de l’OL n’a pas manqué de rappeler que l’effectif avait été dessiné selon les volontés de l’entraîneur et du directeur sportif de Lyon. Autant dire que la pression est maximale sur les deux hommes. Et notamment sur Rudi Garcia, lequel pourrait ne pas passer l’hiver selon les résultats obtenus d’ici là selon Daniel Riolo. Dans le podcast « After Lyon » sur RMC, le journaliste a même fait savoir que s’il était aux commandes de l’OL, il créerait un électrochoc dès maintenant en se séparant de Rudi Garcia.

« La mission de Lyon cette saison est de finir sur le podium. Mais si au mois de mai, tu t’aperçois que c’est injouable, tu vas te séparer de Rudi Garcia car il est en fin de contrat… mais ce sera trop tard, l’objectif sera raté. Est-ce que ce n’est pas maintenant qu’il faut évaluer la situation ? L’OL ne peut pas faire un pari avec une qualification en Ligue des Champions, c’est trop risqué. Le calendrier de Lyon est assez chaud en Ligue 1. Se séparer de Garcia de suite ? Pour moi, vu le passé, vu la moyenne de points pris par match, c’est trop risqué de le garder. Il faut créer l’électrochoc maintenant, tu ne vas pas arriver à être deuxième comme ça » a jugé Daniel Riolo, pour qui le départ immédiat de Rudi Garcia est nécessaire à l’Olympique Lyonnais afin d’atteindre les objectifs fixés par Jean-Michel Aulas.