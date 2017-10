OL : Reynald Pedros a un avis très tranché sur Nabil Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Désormais entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, Reynald Pedros est un observateur encore plus attentif des performances de la formation coachée par Bruno Genesio. Interrogé lors de l'émission Tant qu'il y aura des Gones sur la performance de Nabil Fekir, auteur d'un doublé contre Monaco et homme du match, l'ancien joueur a reconnu qu'il était épaté, mais pas vraiment surpris par la performances du capitaine de l'OL.

« Nabil a mis du temps à revenir, mais c’est indéniable qu'avec une telle blessure il lui fallait un an et demi à deux ans pour revenir au plus haut niveau. Il est en forme, il a le brassard cette saison, c’est important car c’est un autre statut pour lui aussi. Il y a eu aussi l’équipe de France, il faut qu’il assume tout cela et il a l’air assez tranquille. C’est un joueur d’exception, qui peut faire basculer des matches, mais Nabil s’inscrit toujours dans un collectif. On l’a vu vendredi contre Monaco (...) Dans sa façon de jouer et dans son positionnement, c’est important qu’il fasse jouer les autres et ça ne l’empêchera pas de marquer des buts. Il a d’énormes qualités de finition, il faut qu’il en fasse profiter l'équipe. Sa relation avec Mariano était intéressante et s’ils trouvent de l’affinité tout les deux, ça va être intéressant pour Lyon jusqu’à la fin de la saison. Il doit servir d’exemple et sur ce match-là il l’a été et cela doit continuer », a expliqué Reynald Pedros, qui estime donc qu'avec un Nabil Fekir à ce niveau l'Olympique Lyonnais peut espérer réaliser des belles choses.