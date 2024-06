OL ‍: Rayan Cherki, son transfert tombe à l'eau à cause de sa réputation

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki semble avoir dit adieu à l'OL en cette fin de saison. Mais son départ est très loin d'être acquis. Le joueur ne souhaite pas spécialement lâcher son beau contrat, et il ne fait pas forcément recette en Europe.

Rayan Cherki a-t-il fait sa meilleure feinte pendant ces dernières semaines ? Par ses déclarations, par ses attitudes lors des derniers matchs, par ses messages subliminaux sur les réseaux sociaux et par son geste d’offrir par exemple une bague à ses partenaires du centre de formation, le meneur de jeu avait laissé entendre qu’il était l’heure de tourner la page de l’Olympique Lyonnais cet été. A un an de la fin de son contrat, et sans prolongation envisagée, le timing était en effet parfait. Le club rhodanien pouvait laisser partir son jeune prodige, qui n’a jamais réussi à se montrer totalement indispensable et à porter son équipe, malgré des qualités évidentes. Et à cette occasion récupérer une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros qui n’aurait pas fait de mal aux finances, surtout pour éviter qu’un pur produit du club ne parte gratuitement.

Un grand club anglais renonce à Chelsea

Mais deux informations viennent contredire ce possible départ de Rayan Cherki. Si l’OL est bien vendeur, le joueur ne serait pas si pressé de partir. L’envie de disputer une saison avec la Coupe d’Europe le titille, mais selon Foot Mercato, c’est surtout son gros salaire qu’il n’est pas certain de conserver ailleurs qui le retient. Arriver au bout de son contrat et partir libre lui permettra de négocier une arrivée plus copieuse dans un club européen. Le PSG est parfois cité, mais les relations très compliquées entre ses agents, et notamment la mère de Kylian Mbappé, et le club de la capitale, rendent difficile une telle issue.

Cherki prêt à partir pour zéro euro

Mais une autre information de taille vient aussi refroidir la piste d’un transfert cet été. En effet, des clubs sont venus aux renseignements pour Rayan Cherki, et une formation du haut du pavé de Premier League a même répondu positivement. Avant de faire machine arrière, puisque selon Foot Mercato, si le talent de l’international espoir n’était pas remis en cause, c’est sa mauvaise réputation qui a totalement ruiné un éventuel transfert. Souvent accusé de trop aimer le ballon, et de ne pas faire assez jouer ses coéquipiers, de ne pas faire le bon choix dans la zone finale, Cherki pourrait bien payer au prix cher ces défauts qui l’empêchent de séduire un ténor européen. Une mauvaise nouvelle pour l’OL qui sait que, en cas d’été bien calme à ce niveau, ce sera un départ libre dans un an.