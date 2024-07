OL ‍: Raphaël Varane à Lyon, l’idée est sur la table

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Moussa Niakhaté, l’OL pourrait être tenté de s'offrir un second défenseur central afin de solidifier encore davantage l’équipe de Pierre Sage. Dans cette optique, l’idée Raphaël Varane a été lancée.

John Textor a mis les moyens pour offrir à Pierre Sage le taulier qu’il attendait en défense centrale. En effet, l’Olympique Lyonnais devrait dépenser une somme avoisinant les 30 millions d’euros pour s’attacher les services de Moussa Niakhaté, international sénégalais de 28 ans qui débarque en provenance de Nottingham Forest. Un renfort de poids pour les Gones, mais la question est maintenant de savoir si Lyon va s’arrêter là en défense ou si un second joueur pourrait débarquer à ce poste, notamment en cas de départ de Jake O’Brien. On le sait, l’international irlandais est très courtisé notamment en Premier League où des clubs tels que West Ham ou encore Crystal Palace sont sur les rangs.

Le retour de Varane, Lens écrit la fin de l’histoire https://t.co/wPRF78ywdl — Foot01.com (@Foot01_com) July 3, 2024

Dans un édito, Top Mercato a listé des joueurs intéressants pour l’OL et parmi eux, le nom de Raphaël Varane est évoqué. « Libre depuis son départ de Manchester United, Raphaël Varane semble privilégier un retour en France, proche des siens. Avec son salaire très élevé, l’OL représente aujourd'hui l’une des seules destinations plausibles en Ligue 1 » écrit le site spécialisé, pour qui Raphaël Varane a beaucoup plus de chance de signer à l’Olympique Lyonnais que de revenir en France, par exemple. « Le Français a démontré en finale de la FA Cup face à Manchester City qu’il était encore l’un des meilleurs défenseurs de surface du monde. Au sein d’un groupe lyonnais qui tend à se rajeunir de plus en plus, pouvoir compter sur l'expérience et la qualité d’un tel joueur serait une denrée non négligeable » ajoute le média, pour qui les dirigeants de l’OL auraient une excellente idée en manifestant leur intérêt pour Raphaël Varane lors de ce mercato estival.

Raphaël Varane, la très bonne idée pour l'OL ?

Aux dernières nouvelles, l’ancien n°19 de Manchester United était en discussions avancées avec le club italien de Côme. Mais rien n’est encore fait et ce n’est donc pas (encore) trop tard pour foncer sur la belle opportunité Raphaël Varane. De leur côté, nul doute que les supporters de l'Olympique Lyonnais apprécieraient de voir débarquer sur les bords du Rhône un joueur tel que Raphaël Varane, ancien vice-capitaine de l'Equipe de France. La décision appartient désormais à John Textor, David Friio ou encore Matthieu Louis-Jean, lesquels vont sans doute attendre de dégraisser en défense (Diomandé, Lovren, Adryelson) avant d'engager de nouveaux recrutements à ce poste.