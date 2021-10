OL : Qui en Ligue 1 peut s’asseoir à la table de Lucas Paqueta ?

Vu de Lyon, Lucas Paqueta est tout simplement le meilleur joueur de Ligue 1. Payet, Messi et Mbappé peuvent aller se rhabiller.

Lucas Paqueta a marqué les esprits ce week-end. De retour la veille d’un match du Brésil, le milieu de terrain offensif a supplié son entraineur de le laisser jouer face à Monaco. Son entrée en jeu a changé le visage de l’OL. Entre gestes techniques, accélérations, provocations et justesse dans le jeu, l’ancien du Milan AC a mis le feu au Groupama Stadium. Une façon de confirmer sa forme étincelante qui n’a échappé à personne. Lucas Paqueta fait partie des trois nominés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 en septembre, et son statut ne cesse de grandir en France. Au point d’en faire le meilleur joueur de notre championnat ? C’est ce que pense clairement Sidney Govou.

