OL : Puydebois confie une mission à Genesio avant Barcelone

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

En plus d’abandonner deux points en Alsace, l’Olympique Lyonnais a perdu Marcelo sur blessure face à Strasbourg samedi après-midi. Un énorme coup dur pour les Gones, qui affrontent Barcelone mercredi soir et qui devront donc faire sans leur vice-capitaine. Désormais, Bruno Genesio a quatre jours pour trouver la formule défensive qui convient pour défier le grand Barça. Une mission délicate pour l’entraîneur rhodanien, qui va devoir se creuser la tête pour remplacer le Brésilien selon Nicolas Puydebois, lequel s’est exprimé à ce sujet sur le site Olympique et Lyonnais.

« Comment remplacer Marcelo ? Cela peut être par une défense à trois, ou mettre Marçal dans l’axe, associé à Denayer. Ils ont déjà joué ensemble. Il va falloir trouver une osmose défensive en peu de temps. Mais ils sont professionnels et essayent plusieurs combinaisons à l’entraînement. Bruno Genesio a déjà la solution en tête. Si c’était une bonne idée de faire tourner en attaque ? C’était une bonne idée de mettre des joueurs qui n’avaient pas forcément en arrière-pensée le match face à Barcelone. C’était intéressant et le staff a bien fait. Sur les joueurs qui ont pu marquer des points, je pense que Bruno Genesio a déjà son équipe en tête pour Barcelone. Il n’y a que la blessure de Marcelo qui peut remettre en question ses choix » a lancé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, qui espère comme tous les supporters rhodaniens que Bruno Genesio trouvera la formule magique en si peu de temps.