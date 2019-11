OL : Pro-VAR depuis toujours, Rudi Garcia chipote

Dans : OL.

Depuis de longues années, avant même son apparition en Ligue 1, Rudi Garcia se proclamait pro-VAR et indiquait que cette technologie était une chance pour le football.

Cela fait maintenant plus d’un an et demi que l’assistance vidéo à l’arbitrage est utilisée en Ligue 1 et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne fait pas l’unanimité. Bien au contraire même puisque de nombreux consultants, dirigeants ou joueurs qui étaient pro-VAR ont changé leur fusil d’épaule. Rudi Garcia, qui est désormais à la tête de l’Olympique Lyonnais, n’a pas encore retourné sa veste. Mais pour l’ancien coach de Marseille, il est absolument évident que des améliorations doivent être apportées au plus vite pour gommer certains bugs liés à cette technologie.

« La VAR est un formidable outil. Mais son utilisation doit absolument être améliorée… Je pense que l’intelligence aussi, c’est de tenir compte de ce que peuvent penser les entraîneurs ou les joueurs pour faire évoluer encore certaines règles » a indiqué Rudi Garcia dans des propos rapportés par l’AFP. Ce n’est pas son président Jean-Michel Aulas qui va dire le contraire, lui qui a littéralement dézingué l’arbitrage d’Antony Gautier après la défaite contre l’OM, indiquant notamment que le protocole de la VAR n’avait pas été respecté sur deux actions : le penalty accordé à Marseille et la gifle de Dario Benedetto sur Léo Dubois avant le premier but de Dimitri Payet.