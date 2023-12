OL ‍: Pierre Sage viré en cas de rechute, c’est reparti

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL reçoit le FC Nantes ce mercredi soir en Ligue 1. Un match très important pour le club rhodanien et son entraineur intérimaire, Pierre Sage.

Tout va un peu mieux à l'OL depuis quelque temps et le club rhodanien compte bien enchainer un troisième succès de rang en Ligue 1 face à Nantes ce mercredi soir pour parfaitement clôturer l'année 2023. Ensuite, l'équipe dirigeante lyonnaise se réunira pour fixer le cap. Les contours du marché des transferts hivernal seront dessinés et il faudra également prendre une décision forte concernant l'entraineur. Pierre Sage fait du bon travail et a le mérite d'être apprécié de son groupe. Mais un entraineur avec plus d'expérience pourrait faire la différence sur le long-terme. Selon Le Progrès, beaucoup de choses dépendront du résultat face à Nantes ce mercredi soir en Ligue 1.

Pierre Sage, le flou est total

Le média rhodanien indique en effet que tout ne tient qu'à un fil concernant Pierre Sage à l'OL. « Le cinquième match de sa série initiale de trois, « prolongée » jusqu’à la trêve, s’apparente presque à un passage à niveau. Une victoire lui donnerait tout le crédit nécessaire pour être maintenu au poste, d’autant que les joueurs s’y retrouvent aussi. (...) Une contreperformance serait vue peut-être sous un autre prisme par les dirigeants, qui attendent mieux maintenant après quatre mois difficiles. Ils estimeraient peut-être que si Pierre Sage a rempli la mission de relever globalement une équipe, les résultats resteraient trop incertains, et que l’expérience d’un coach expérimenté ne serait pas de trop pour se donner les meilleures chances en 2024 », indique notamment Le Progrès, qui ne veut écarter aucun scénario. Actuellement barragistes, les Gones savent donc ce qui leur reste à faire pour sauver la tête de leur entraineur.