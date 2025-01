OL ‍: Pierre Sage sort du silence, son message fait pleurer Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Débarqué de son poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage s'est exprimé pour la première fois depuis que John Textor a décidé de le remplacer par Paulo Fonseca.

C'est probablement la mort dans l'âme que Pierre Sage a regardé jeudi soir l'OL se qualifier péniblement pour la suite de l'Europa League après un match nul très ennuyeux contre Ludogorets. Sous le regard de Paulo Fonseca, confortablement installé dans la loge présidentielle à côté de John Textor, les joueurs lyonnais n'ont pas vraiment rassuré leurs supporters à quelques jours du très attendu déplacement au Vélodrome pour y défier l'OM. Mais tout cela est désormais loin pour Pierre Sage, qui est resté muet depuis sa brutale mise à l'écart lundi. Cependant, le technicien français a tout de même laissé un message sur le répondeur de Zack Nani, lequel l'a diffusé à ses followers afin de faire savoir dans quel état d'esprit était le désormais ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Pierre Sage avoue que c'est dur

« Merci pour ton message et pour les messages que tu m’as relayés. Ils me touchent forcément, tu imagines bien. L’histoire est finie, donc c’est dur pour moi. Quitter le club, c'est dur. J’ai compris que c’était le lot de beaucoup d’entraîneurs. Je vais me reposer avant de repartir de l’avant et pourquoi pas te recroiser dans d’autres conditions ou faire comme la dernière fois en allant boire un coup. Ça sera déjà très sympa. A très vite », a confié Pierre Sage à l'influenceur. Visiblement, même s'il avait bien compris que John Textor n'était pas du genre à faire des sentiments, le technicien français, désormais libre, a pris un uppercut avec cette décision brutale du propriétaire de l'Olympique Lyonnais.