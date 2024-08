OL ‍: Pierre Sage menacé, des supporters s'énervent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage le sait mieux que quiconque, entraîner un club de haut niveau comme l'Olympique Lyonnais peut engendre des réactions virulentes. Adulé après son exploit de la saison passée, le coach de l'OL se fait descendre au bout de deux matchs.

Dans le football tout va vite, et et Pierre Sage n'échappe désormais plus aux critiques alors que la saison de Ligue 1 a commencé depuis deux matchs. Il est vrai que Lyon vient d'enchaîner deux défaites et n'a toujours pas marqué le moindre but en Championnat. De quoi déjà remettre un énorme coup de pression sur le club de John Textor et sur son entraîneur, lequel était adulé il y a encore trois mois. Mais après la claque prise contre Monaco, certains ne se sont pas gênés de dire ce qu'ils pensaient de celui qui avait réussi à sauver l'Olympique Lyonnais et à qualifier l'OL pour l'Europa League.

« C'était prévisible : ça va tourner concernant Pierre Sage. Il faudra se rappeler qu'il n'était pas un génie début 2024 (80 millions pour recruter, ça aide pas mal) pas plus qu'il n'est un mauvais coach aujourd'hui. Entraîneur, c'est un métier de chien. Qu'il découvre », fait remarquer Grégory Schneider, le journaliste de Libération se doutant de ce qu'il allait se produire sur X. Et il n'a donc pas été surpris par la suite des événements.

Pierre Sage a les oreilles qui sifflent

Pierre sage est déjà fini, usé et sans solution



Une machine à broyer les coachs et les joueurs ce club.

Au suivant — Olimas99 (@Olimas91) August 24, 2024

Car effectivement, les remarques assassines n'ont pas traîné contre l'entraîneur lyonnais. « Aïe Aïe Aïe Pierre Sage j’ai toujours été derrière toi mais propose-moi quelque chose Pierre tu as l’air perdu », « Ça fait chier pour Pierre Sage car j'ai un profond respect pour lui. Mais la prépa avait donné des indications et elles n'ont pas disparu : attitudes fragiles, transitions foudroyantes, pressing absent, contrôle technique zéro. Ne nous mentons pas, il y a déjà urgence », « Pierre Sage est déjà fini, usé et sans solution. Une machine à broyer les coachs et les joueurs ce club. Au suivant », « Il n’aurait jamais dû être reconduit en juin 2024 », « OL avait l'occasion de partir sur un cycle de 3 ans avec un coach référencé. Au lieu de ça, on s'est jeté pour prolonger un novice (qui a eu du mérite) doté d'une chatte monumentale avec l'aval des supporters (juste parce qu'il est sympa et lyonnais). Mérité j'ai envie de dire. » Ce sont des dizaines de messages, dont certains beaucoup plus énervés, qui s'en prennent à Pierre Sage et espèrent désormais que John Textor va vite intervenir.