OL ‍: Pierre Sage et DAZN, la grande nouvelle tombe

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Pierre Sage et ses hommes ont vécu un énorme coup dur ce dimanche soir en s'inclinant face à l'OM au Groupama Stadium. De quoi jeter un froid sur l'avenir proche de l'entraineur rhodanien.

L'OL a perdu l'Olympico face à l'OM ce dimanche soir en Ligue 1 du côté du Groupama Stadium. Les joueurs de Pierre Sage ont pourtant évolué à 11 contre 10 pendant une longue partie de la rencontre. Mais la fébrilité défensive aura eu raison de Gones trop peu réguliers pour prétendre aux places de tête pour le moment en championnat. Au sortir de ce choc, Pierre Sage n'a pas manqué d'assumer ses responsabilités. Il en a aussi profité pour confirmer que le prix de son... abonnement DAZN avait bien été revu à la baisse, lui qui faisait partie des gens qui avaient du mal à négocier pour profiter de l'offre promotionnelle pour les nouveaux abonnés.

Pierre Sage remercie DAZN pour le geste

Lors d'un passage sur DAZN, l'entraineur lyonnais a en effet indiqué : « L’abonnement DAZN ? C’est réglé, j’ai eu une très bonne écoute de votre direction. Bravo à vous si vous avez rendu l’abonnement à tous ceux qui l’avaient avant. Je me suis exprimé à ce sujet car je trouvais que ce n’était pas juste. Je n’ai rien contre vous ». De quoi désormais avoir sans doute l'esprit plus léger, du moins de ce point de vue là. Car d'un point de vue sportif, l'OL reste une équipe malade et l'intersaison ne semble pas avoir changé grand-chose pour le moment. Il faudra pourtant mettre cette défaite face à l'Olympique de Marseille de côté afin de se projeter sur la réception de l'Olympiakos jeudi soir en Europa League. Et plus le droit à l'erreur pour Pierre Sage et ses hommes, sous peine de s'enfoncer un peu plus dans la crise.