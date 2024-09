OL ‍: Pierre Sage en danger, les joueurs s’énervent

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La pression monte pour Pierre Sage à l’OL après une entame de championnat compliquée et des choix qui interrogent, aussi bien son patron John Textor que les joueurs ainsi que les supporters et les observateurs.

Héros de la remontée historique de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, de la 18e à la 6e place en Ligue, Pierre Sage est confronté ces dernières semaines à la dure réalité du métier d’entraîneur. Adulé il y a quelques semaines, le coach rhodanien est désormais au coeur des critiques en raison du début de saison difficile de son équipe, qui ne compte que quatre points en cinq matchs. La défaite face à un OM à dix dès la 5e minute dimanche soir n’arrange pas son cas, bien au contraire. Ce match est plutôt de nature à fragiliser Pierre Sage, surtout quand on sait que son patron John Textor n’est pas le président le plus patient du monde, c’est le moins que l’on puisse dire.

A en croire les informations de L’Equipe, l’entraîneur de 45 ans n’est pas menacé à très court terme car il entretient une relation privilégiée avec John Textor. Il faut dire que c’est le businessman américain qui avait choisi Pierre Sage afin de succéder à Fabio Grosso en décembre dernier. Mais le crédit que Textor accorde à Sage n’est pas illimité et le technicien va rapidement devoir trouver les solutions s’il veut sauver sa place à moyen terme. Il sera notamment intéressant de voir si Pierre Sage maintiendra son 3-5-2, un système qui déplait fortement… à John Textor. En privé, le propriétaire de l’OL ne cache pas sa frustration de voir autant d’attaquants sur le banc, et il aimerait que son entraîneur revienne vite à un système en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 afin d’aligner plus de joueurs offensifs, ces attaquants qui ont coûté si cher à l’OL lors des dernières périodes de mercato.

Les joueurs en plein doute avec Pierre Sage ?

Le coach de l’Olympique Lyonnais va également devoir reconquérir un vestiaire qu’il est doucement en train de perdre, abonde le quotidien national. La défaite contre l’Olympique de Marseille dimanche soir a instauré des premiers doutes chez les joueurs lyonnais, lesquels ont senti que « leur coach avait peut-être manqué d’ambition, tardant à ajouter des renforts offensifs contre un adversaire en infériorité numérique et sous pression », écrit L’Equipe. Pierre Sage n’est pas non plus aidé par la constitution bancale de son effectif, qui compte beaucoup trop d’attaquants (Lacazette, Orban, Mikautadze, Fofana, Nuamah, Benrahma, Cherki), pas assez de défenseurs centraux et des milieux aux profils similaires. Autant dire que les prochaines semaines s’annoncent sous tension pour Pierre Sage, qui devra bien négocier la réception de l’Olympiakos jeudi et le déplacement à Toulouse dimanche s’il veut se donner un peu d’air, et ne pas voir fleurir d’ici quelques temps dans la presse le noms de potentiels successeurs.