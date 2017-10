OL : Pierre Ménès s'interroge sur ce vrai problème qui torpille Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Huitième de Ligue 1 après son match nul concédé sur la pelouse d’Angers dimanche après-midi, Lyon n’avance plus.

Déjà tenu en échec par Dijon il y a une semaine au Groupama Stadium, les hommes de Bruno Génésio ne parviennent plus à conserver leur avance, eux qui ouvrent le score quasiment à tous les coups. Sur son blog, Pierre Ménès ne parvient pas à comprendre les problèmes de concentration de la défense rhodanienne, qu’il juge coupable sur le come-back des Angevins au Stade Raymond-Kopa lors de la 8e journée de Ligue 1.

« Lyon, qui menait 3-1 s’est complètement désuni et a commencé à subir dès le carton rouge injustifié de Marcelo. Alors évidemment, l’expulsion a compté, mais elle n’explique pas qu’une formation du niveau de l’OL n’arrive pas à garder deux buts d’avance à Angers. Il y a un problème dans cette équipe, capable de développer de belles phases de jeu et de marquer beaucoup de buts mais qui a des absences défensives toujours aussi problématiques. En tout cas, Lyon n’avance pas au classement » a déploré le consultant de Canal +, bien conscient qu’il faudra faire beaucoup plus face au redoutable Radamel Falcao, 12 buts en 8 matchs de Ligue 1, dans deux semaines à l’occasion du choc contre Monaco…