OL : Où sont les entraîneurs noirs ? Caçapa pose la question qui fâche

Dans : OL, Ligue 1.

A l'occasion du Mondial 2018, Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, a fait remarquer que s'il était le seul sélectionneur noir présent en Russie, cela n'avait guère d'importance, le coach du Sénégal estimant surtout que son continent devait se réjouir d'avoir de nombreux coaches de qualité. Un constat également fait par Claudio Caçapa dans les colonnes de Lyon People.

Dans une interview accordée à Barth Ruzza, l'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais évoque sans langue de bois ce sujet sensible. « C’est très simple, combien y-a-t-il d’entraîneurs noirs en Ligue 1 ? Combien en Europe ? Pourtant il y a beaucoup de joueurs black, fait remarquer l'adjoint de Bruno Génésio, qui évite cependant de tomber dans le combat frontal. Mais rassure toi, je m’en fiche, ça me donne plutôt de la force. Ce n’est pas parce que je suis noir que je suis moins intelligent ou moins compétent ». Malheureusement, en 2018, certaines mentalités doivent encore changer, notamment au plus haut niveau, histoire que la couleur de peau ne soit pas un critère lorsqu'il s'agit de choisir un entraîneur.