OL : Pierre Ménès dénonce les coupables lyonnais

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a été incapable de battre le Zénith Saint-Pétersbourg lors de la première journée de Ligue des Champions. Une contre-performance pour l’OL, qui se devait de faire le plein de points à domicile dans un groupe très homogène avec Benfica et Leipzig comme autres concurrents. Premier match et premier accroc donc pour des Gones pas aidés par leurs stars selon Pierre Ménès, qui n’a pas hésité à pointer du doigt les prestations de Thiago Mendes, Moussa Dembélé, Bertrand Traoré et Memphis Depay.

« Cela fait un mois qu’on constate chez les Lyonnais un manque récurrent d’intensité et une nonchalance coupable. Certains joueurs ne semblent pas vouloir faire les efforts et cela plombe tout le collectif. Thiago Mendes, qui effectuait son baptême du feu en LDC, n’a pas été à la hauteur, Traoré et Dembélé ont déçu également, Depay a fait énormément de mauvais choix… Et le plus grave, c’est qu’en face le Zenith n’a pas réalisé une prestation inoubliable, loin de là et l’équipe de Semak était très fatiguée après l’heure de jeu. Mais l’OL n’en a même pas profité. C’est une triste entrée en matière mais vous verrez que dimanche face au PSG, on verra un tout autre OL. Ils nous font le coup tous les ans, il n’y a pas de raison que ça change » a commenté le journaliste de Canal Plus sur son blog. Après une défaite et trois matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues, l’OL devra impérativement réagir face au PSG dimanche soir.