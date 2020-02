OL : Pierre Ménès applaudit, Rudi Garcia n'est pas un clown

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais s'est imposé mercredi face à la Juventus, et pour Pierre Ménès il faut rendre à Rudi Garcia qui ce qui appartient aussi à Rudi Garcia dans ce résultats.

Les supporters de l’OL et les dirigeants du club avaient décidé de préparer bizarrement le match aller des 8es de finale de Ligue des champions contre la Vielle Dame en s’offrant une polémique un peu grotesque via les réseaux sociaux. Mais la victoire lyonnaise face à la Juventus de Cristiano Ronaldo va ramener un peu de calme autour de Rudi Garcia jusqu’au derby de dimanche contre l’ASSE. Pour Pierre Ménès, l’entraîneur de l‘Olympique Lyonnais a justement besoin que les polémiques se calment et ce résultat est tout de même très positif pour Rudi Garcia a l’entame d’une semaine totalement folle pour l’OL.

Pierre Ménès tient à saluer la prestation lyonnaise et les choix de son technicien. « Alors soyons clairs, Lyon est tombé sur une Juve particulièrement inoffensive et qui n’a d’ailleurs pas cadré une frappe de la rencontre. Cela n’enlève rien au match très cohérent des Lyonnais, qui ont su élever leur niveau de jeu à la hauteur de l’événement et vont pouvoir s’appuyer sur cette performance aboutie pour tenter de reproduire ce niveau d’intensité en Ligue 1 (...) Reste que ce succès de prestige lance idéalement la fin de saison de l’OL au moment où le contexte autour du club est un peu tendu entre la direction et certains supporters. Une victoire qui est aussi celle de Rudi Garcia. Le coach lyonnais n’est pas épargné depuis son arrivée au club et ce succès face à un grand d’Europe va peut-être lui permettre de travailler avec un peu plus de sérénité dans les semaines qui viennent », explique, sur son blog, le consultant de Canal+. Il faudra désormais confirmer cet exploit dimanche contre l'AS Saint-Etienne et la semaine prochaine en demi-finale de la Coupe de France face au PSG.