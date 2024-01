OL ‍: Perri est une vraie menace, Sage a prévenu Lopes

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Solidement installé dans la cage de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes doit maintenant se méfier. Avec l’arrivée du Brésilien Lucas Perri cet hiver, le gardien titulaire doit composer avec un sérieux concurrent. Une situation inédite pour l’international portugais à qui l’entraîneur Pierre Sage a lancé un avertissement.

C’est certain, un gardien du calibre de Lucas Perri ne vient pas à l’Olympique Lyonnais sans garantie. Le portier arrivé en provenance de Botafogo, appelé en sélection brésilienne lors des trois derniers rassemblements, n’a sans doute pas signé pour rester numéro 2 sur le long terme. En décembre dernier, le journal L’Equipe indiquait que le titulaire Anthony Lopes ne serait pas menacé jusqu’à la fin de la saison. Et que les cartes seraient redistribuées à partir de l’été prochain.

Ce n’est pourtant pas exactement la version donnée par Pierre Sage en conférence de presse. De son côté, l’entraîneur conforté jusqu’au terme de l’exercice confirme que l’international portugais reste le gardien numéro 1. Mais une éventuelle méforme d’Anthony Lopes dans les mois à venir pourrait déjà changer la hiérarchie. « Concernant Lucas Perri, à l’heure actuelle, on est dans l’idée que Lopes est performant et qu’il mérite sa place, a expliqué le coach des Gones. Tant que son niveau de performance sera à cette hauteur-là, il n’y aura pas de débat. »

Lopes enfin concurrencé

« Ce n’est pas une d’histoire d’ancienneté, de statut, c’est une histoire de performance. On est dans cette lignée. On a eu un échange sur le sujet avec Antho, c’est assez clair entre nous deux. La concurrence peut rentrer pour ce poste. Elle a toujours existé, peut-être pas pour le gardien, mais si Antho avait enchainé cinq mauvaises performances d’affilée ou même trois, il se serait certainement passé des choses. L’idée est de faire en sorte que chacun soit à son meilleur niveau et que ce soit sain et clair », a ajouté Pierre Sage en prenant soin de ne vexer personne.