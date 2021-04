L1 : L'OL répond enfin présent et reste dans la course

Dans : Ligue 1.

32e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - SCO Angers : 3 à 0.

Buts : Memphis Depay (21e, 83e), Paqueta (41e) pour l'OL.

En dominant tranquillement le SCO Angers (3-0), l’Olympique Lyonnais prouve qu’il n’a pas encore abdiqué dans la course au titre en Ligue 1.

Suite aux victoires du LOSC, du PSG et de Monaco un peu plus tôt dans le week-end, le club rhodanien n’avait absolument pas le droit à l’erreur, surtout à domicile. Après un début de match délicat, avec notamment un beau sauvetage de Lopes (17e), l’OL se lançait parfaitement dans sa mission. Puisque Memphis Depay profitait d’une mauvaise relance de la défense d’Angers pour ouvrir la marque d’une jolie reprise à bout portant (1-0 à la 21e). Dans la foulée, Lopes sauvait encore son équipe (28e)... avant que Paqueta ne double la mise au bout d’un centre de Toko Ekambi contré (2-0 à la 41e).

Au retour des vestiaires, Depay (50e) et Toko Ekambi (55e) rataient le coup fatal. Après l’heure de jeu, le SCO donnait tout, mais Lopes était encore là (64e). Et après un but refusé à Slimani (78e), c'est Memphis qui tuait finalement tout suspense d'une magnifique louche après un service de Paqueta (3-0 à la 83e). Grâce à ce premier succès en championnat depuis début mars, l’équipe de Rudi Garcia se relance enfin dans la course au podium. En prenant les trois points ce dimanche soir, Lyon recolle à une unité de Monaco, alors que Lille a toujours cinq points d’avance en tête. De son côté, la formation de Stéphane Moulin s’enfonce dans le ventre mou de la L1 avec ce quatrième match de suite sans la moindre victoire.