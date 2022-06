OL : Paqueta accusé à tort, sa réponse est cash

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Lucas Paqueta n'est pas assuré de rester à l'OL cet été. L'international brésilien est annoncé partant par une partie de la presse mercato.

L'OL entame, à l'instar du PSG, une petite révolution. L'arrivée récente de John Textor en tant que propriétaire majoritaire des Gones a donné pas mal d'espoir aux fans du club. Le mercato estival de l'OL promet d'être ambitieux. Déjà, Alexandre Lacazette et Johann Lepenant ont signé. Tyrell Malacia (Feyenoord) pourrait suivre très prochainement. Si de belles recrues vont donc débarquer, l'OL ne pourra pas échapper aux ventes. Car les Rhodaniens ne joueront aucune coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui ne joue pas en leur faveur. Lucas Paqueta (24 ans), auteur d'un dernier exercice très probant, aurait des envies d'ailleurs depuis quelques mois déjà. La presse britannique l'annonce notamment en négociations avec la direction de Newcastle, où joue son ami Bruno Guimaraes.

Lucas Paquet met les points sur les I

? — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) June 27, 2022

Mais publiquement, Lucas Paqueta répète son intention de rester à l'OL. Difficile donc de savoir le vrai du faux. Récemment, dans un article, Hervé Penot indiquait que l'ancien Milanais n'avait plus forcément la tête tournée vers le nouveau projet de l'Olympique Lyonnais : « Même Lucas Paqueta, qui a demandé à partir comme Houssem Aouar avant lui, s'est éloigné un peu du projet collectif attendu ». Un écrit relayé par un internaute sur Twitter. Et visiblement, ce n'est pas passé inaperçu auprès du principal intéressé, qui a simplement répondu avec un point d'interrogation, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Une manière pour lui de bien insister sur le fait qu'il n'est pas encore parti et que rester à l'OL lui conviendrait très bien. En fin de contrat en juin 2025, Lucas Paqueta est aujourd'hui estimé à 35 millions d'euros. Mais peu d'offres sont pour le moment sur la table des Gones. L'été est encore long et en attendant plus, le milieu de terrain inspiré de Lyon va reprendre l'entraînement le 1er juillet prochain.