OL ‍: Panic-buy en vue, Caqueret va rapporter 25 ME

Par Eric Bethsy

En difficulté dans le domaine des ventes, l’Olympique Lyonnais n’a pas dit son dernier mot. Le club rhodanien espère que certaines formations, déçues de leur début de saison, investiront en urgence en fin de mercato. Une période qui pourrait permettre de transférer le milieu de terrain Maxence Caqueret.

A ce rythme, on voit mal comment l’Olympique Lyonnais pourrait respecter son engagement auprès de la DNCG. Le club de John Textor avait promis 100 millions d’euros de ventes au gendarme financier. Résultat, deux mois après l’ouverture du mercato estival, les départs de Skelly Alvero au Werder Brême (5 M€) et de Jake O’Brien à Everton (19,5 M€) permettent simplement à la direction rhodanienne d’atteindre le quart de son objectif. Rien d’étonnant lorsque l’on s’aperçoit que de nombreux départs prévus n’ont pas été conclus.

On pense évidemment aux lofteurs Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr, sans parler du gardien Anthony Lopes, désormais numéro deux derrière Lucas Perri. Il faut également citer deux joueurs qui possèdent une certaine valeur marchande, à savoir Rayan Cherki, dont les courtisans disparaissent les uns après les autres, et le discret Maxence Caqueret. Pour le moment, le milieu de terrain ne possède aucune piste concrète. Une situation étonnante pour le Gone que l’on annonçait un temps dans le viseur du Bayer Leverkusen.

L'OL reste serein

Pas de quoi inquiéter l’Olympique Lyonnais qui, d’après un proche du dossier, s’attend à un moment plus favorable pour vendre son cadre. « Tout va s'accélérer dans les derniers jours du mercato quand des clubs européens qui auront mal démarré leur championnat se seront rendus compte de leurs manques », a annoncé cette source anonyme contactée par le journal L’Equipe. Reste à savoir si un club s’alignera sur les exigences de l’Olympique Lyonnais qui estime le prix de Maxence Caqueret entre 20 et 25 millions d’euros.