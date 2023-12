OL-OM ‍: Textor fait de graves révélations

Dans : OL.

Alors que son Olympique Lyonnais traverse une saison très compliquée, John Textor a probablement vécu l’une des pires soirées de sa vie lors des incidents survenus autour de l’Olympico entre l’OM et l’OL en octobre dernier…

John Textor se souviendra longtemps de sa première soirée à Marseille en tant que président de l’OL. Plein d’espoirs avant cette rencontre capitale contre le rival olympique, le propriétaire américain a vite déchanté en assistant au caillassage du bus de son équipe. Des violences qui avaient provoqué le report du match, sachant que Fabio Grosso avait été touché par un projectile vers l’oeil gauche, qui lui avait valu 12 points de suture. Ce soir-là, John Textor a lui aussi eu très peur, mais à la sortie du stade cette fois.

« Ma femme était allongée sur le sol du véhicule »

"Ma femme a eu peur pour sa vie", #Textor dit avoir été pris pour cible par des supporteurs marseillais en quittant le Vélodrome#OMOL

Dans une interview dans Le Monde, le président du club rhodanien avoue effectivement avoir été pris pour cible par des supporters marseillais aux abords du Vélodrome alors qu’il tentait de quitter Marseille après l’annulation du match. « Quand nous avons voulu quitter les lieux, notre véhicule a été entouré de supporters alors que nous étions encore dans le périmètre du stade. Ils ont secoué notre van, tapé sur les vitres… Ma femme était allongée sur le sol du véhicule, elle a eu peur pour sa vie. Et cela s’est passé dans le périmètre du stade ! Je ne m’attendais pas à ce que Marseille soit puni sur le plan sportif, mais j’aurais aimé que la LFP édicte de nouvelles règles de sécurité plus sévères », explique Textor dans les colonnes du journal national.

L’affaire relancée ?

Des révélations assez lourdes qui pourraient relancer l’enquête ? Après les incidents, la LFP s’était jugée comme incompétente par rapport aux débordements qui avaient eu lieu en dehors de l’enceinte de l’OM. Mais avec cette agression dans le périmètre du Vélodrome, Textor souligne que l'organisation n'a eu aucun contrôle sur les supporters provençaux et que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Car même si le match a depuis été rejoué et perdu par Lyon (0-3), les Gones aimeraient bien connaître les auteurs de l’attaque, qui sont encore inconnus et donc toujours en liberté alors que l'OL a subi plusieurs préjudices…