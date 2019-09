OL : Non, Sylvinho ne voulait pas mettre le bus contre le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jason Denayer, capitaine de l’OL, après la défaite face au PSG (0-1) : « C’est sûr que ce n'est pas facile au niveau mental. Après, ils ont dominé tout le match et ils ont concrétisé une de leurs occasions. Défendre tout le match ? Ce n'était pas notre tactique, je pense qu’on a manqué de caractère dans ce match, on n'a pas su être à la hauteur et voilà. On est sur le terrain, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, c’est comme ça, on doit se remettre en question encore une fois et aller de l’avant. C’est sûr que le but et évitable maintenant c’est le match, c’est comme ça, il faut passer à autre chose », a-t-il déclaré sur Canal+.