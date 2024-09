OL ‍: Niakhaté n'est pas nul, il en fait la promesse

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été lors du marché des transferts, l'OL a sorti le portefeuille pour se renforcer qualitativement. Parmi les joueurs phares arrivés dans le Rhône : Moussa Niakhaté.

L'OL a fait fort cet été en se renforçant considérablement sur le marché des transferts. Les Gones voulaient notamment apporter de l'expérience et du talent en défense centrale. Raison pour laquelle Moussa Niakhaté a été recruté en provenance de Nottingham Forest contre un chèque de 31,9 millions d'euros. Un sacré investissement pour l'OL et une énorme pression à gérer pour l'international sénégalais. D'ailleurs, le joueur de 28 ans n'a pas vraiment réussi ses débuts avec ses nouvelles couleurs lyonnaises. A Rennes, Niakhaté s'est rendu coupable d'une erreur grossière qui a coûté un but à l'Olympique Lyonnais.

Moussa Niakhaté, le traumatisme est encore bien présent

Lors de quelques mots échangés avec Canal+ Sport, l'ancien de Forest est revenu sur cet épisode malheureux et l'impact qu'il avait eu sur lui : « C'est la première fois que je fais une erreur de ce type-là. Après, tu ne peux pas la zapper. Il faut toujours analyser les choses et ne pas fermer les yeux. C'est juste une chose à ne pas reproduire parce que ça met ton équipe dans le trou. Quand tu viens d'arriver au club, ce n'est pas la meilleure chose à faire. C'est comme ça, c'est mon histoire avec Lyon. Elle commence comme ça, le principal c'est de rectifier le tir le plus rapidement possible et montrer mon réel niveau et mes compétences ». Niakhaté a encore la confiance de Pierre Sage, qui comptera sur lui dès dimanche prochain à Lens puis lors de la réception de l'OM le 22 septembre. Plus le droit à l'erreur cependant pour le nouveau Gone, surveillé de très près par des fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais qui attendent beaucoup de lui.