OL : MU veut doucher l'optimisme d'Aulas au mercato

A seulement 15 ans, la pépite de l’OL Rayan Cherki affole l’Europe. Déjà dans le viseur de clubs tels que le Real, la Juventus Turin, Barcelone ou encore le Bayern Munich, le plus jeune buteur de la Youth League figure désormais sur les tablettes de Manchester United. En effet, The Telegraph indique en ce milieu de semaine que les Red Devils ont l’intention de soumettre une offre record pour tenter de s’attacher les services de celui qui aura 16 ans le 17 août prochain, et qui deviendra à cette date éligible à un transfert en Europe.

En conférence de presse mardi, Jean-Michel Aulas, persuadé que Cherki va rester à Lyon, s’est montré confiant sur ce dossier. « J’ai toujours été optimiste et je le suis de plus en plus. C’est son intérêt de rester, même s’il a des sollicitations de grands clubs. Le seul capable de lui permettre de jouer rapidement au plus haut niveau, c’est l’OL. Et puis, sa famille est très proche du dossier, elle a la main et j’ai toujours eu confiance en Madame et Monsieur Cherki. Je pense qu’on va obtenir rapidement ce que l’on cherche » a indiqué un Jean-Michel Aulas très positif et convaincu qu’il atteindra son objectif. Malgré la menace très dangereuse de Manchester United…