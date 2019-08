OL : Moussa Dembélé la cible en or de la Juventus ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Avec trois buts marqués en deux matches de Ligue 1, Moussa Dembélé est installé au sommet du classement des buteurs, à égalité avec son coéquipier lyonnais, Memphis Depay et Habib Diallo (FC Metz). Des performances qui font suite à une saison 2018-2019 déjà réussie pour l'attaquant français que l'Olympique Lyonnais était allé chercher lors du mercato 2018 au Celtic. Les performances de Dembélé n'ont échappé à personne, et c'est ainsi que durant tout le marché des transferts anglais, le nom du buteur de l'OL a circulé du côté de Manchester United. Mais finalement les Red Devils n'ont pas fait d'offre à Jean-Michel Aulas pour un attaquant que le patron du club rhodanien veut garder.

Mais ce dimanche, L'Equipe affirme qu'un autre grand d'Europe a les yeux braqués sur Moussa Dembélé. En effet, depuis plusieurs mois, la Juventus supervise l'international Espoirs tricolore, et pas plus tard que vendredi dernier, un émissaire de la Vieille Dame était présent au Groupama Stadium pour suivre la performance de l'attaquant lyonnais contre Angers. Et nul doute que le représentant de la Juventus est reparti avec de très bonnes choses à dires au staff du club piémontais concernant Moussa Dembélé. Reste à savoir si le club italien transformera ce grand intérêt par une offre d'ici la fin du mercato, ou reviendra à la charge dans quelques mois. Concernant la position de l'OL, elle semble claire, Moussa Dembélé ne partira pas cet été.